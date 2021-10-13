Из картинг-клуба в Петербурге, где школьница получила жуткие травмы, вывозят технику

Из ТРК «Родео Драйв» выносят оборудование для картинга, где девятилетняя девочка получила разрыв внутренних органов.

Об этом вечером, 13 октября сообщает портал Фонтанка со ссылкой на свои источники. На месте происшествия уже работают следователи. Хозяйка развлекательного клуба комментировать ситуацию отказалась.

О трагедии мы сообщали ранее. Все произошло в понедельник, 11 октября, в ТРК «Родео Драйв» на проспекте Культуры в Петербурге. Девятилетняя девочка каталась на картинге и на скорости влетела в защитные блоки. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии: у школьницы диагностировали ушиб передней брюшной стенки, разрыв левой доли печени и разрыв поджелудочной железы.