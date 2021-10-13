В Госстройнадзоре Ленобласти прошли обыски

Следователи наведались в Госстройнадзор Ленинградской области. Обыск проходил по делу о крупной взятке одному из сотрудников ведомства.

Об этом вечером, 13 октября пишет 47news. Мероприятия проходили в рамках расследования дела о взятке, возбужденного месяц назад в отношении главного специалиста отдела надзора за строительством зданий и сооружений Романа Кирбабина.

Остальные подробности следствия выясняются.