Умер первый директор Чернобыльской АЭС, который руководил ей во время катастрофы

Автор: Сергей Агутин
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Первый директор Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) Виктор Брюханов умер 13 октября 2021 года в возрасте 84 лет.

Виктор Брюханов
Фото: ChornobylNPP

Виктор Брюханов пришел на работу на станцию в 1970 году. Возглавлял строительство и эксплуатацию. Был отстранен от руководства и исключен из партии «за крупные ошибки и недостатки в работе» после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

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В июле 1988 года Брюханова приговорили к 10 годам лишения свободы по статье о нарушении правил техники безопасности на взрывоопасных производствах и предприятиях.

Авария на Чернобыльской АЭС – одна из крупнейших техногенных катастроф в мировой истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке в окружающую среду было выброшено значительное количество радиоактивных веществ. Радиоактивному облучению подверглись около 8,4 млн человек. От радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов.

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