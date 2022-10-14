Великий праздник — Покров Пресвятой Богородицы — отмечают православные верующие 14 октября. Рассказываем о причинах появления и традициях торжества.

Предыстория праздника

Праздник Покрова связан с удивительным явлением Божией Матери в Константинополе, которое случилось в 910 году.

В тот год к Византийской столице приблизились войска варваров. Такие набеги в те времена совершались часто и обычно заканчивались кровавой резней. В связи с этим жители Константинополя мысленно приготовились к смерти. А священники города молились об избавлении от врагов.

В четвертом часу ночи святой юродивый Андрей, находившийся во Влахернском храме вместе с прочими верующими, узрел видение. Он увидел идущую по воздуху Богородицу, которую освещал небесный свет, окружали ангелы и сонм святых.

Как описал это чудо св.ятой Димитрий Ростовский, Богородица «сняла с Себя блиставшее словно молния большое и страшное покрывало, которое Она носила на пречистой главе Своей и, держа его Своими пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом».

В этот момент поднялась буря, которая разметала корабли варваров, избавив жителей Византийской столицы от смерти.

Какие традиции свойственны Покрову?

На Руси праздник называли Покров день. Но помимо этого, были и другие названия: Первое зазимье, Свадебник, Третья Пречистая, Засидки, Обсичане, День Романа Сладкопевца, Покров-Батюшка.

Для простого люда торжество олицетворяло смену времен года, сопровождающуюся бытовыми хлопотами. В этот период — 14 октября — преимущественно подходили к концу основные сельхозработы. Крестьяне начинали готовиться к зиме. Ждали появления первого инея, что предвещал наступление холодов.

По совместительству на эту пору выпадало начало осеннего свадебного сезона, поэтому девушки устраивали традиционные посиделки. Само слово «покров» связывали с покрытием головы платками и другими женскими атрибутами после свадьбы. Отсутствие прикрытых волос свидетельство о незамужнем статусе представительниц прекрасного пола.

Замужние женщины в Покров день проводили обряд за здравие своих отпрысков в период холодов. Для этого детей ставили на крыльцо и обливали водой через сито или решето.

Народные приметы