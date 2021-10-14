В Петербурге девушка-курьер сломала решетку на воротах дома, чтобы доставить заказ — видео

Автор: Гузель Галимова
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Курьезный случай произошел в среду вечером, 13 октября, на Лиговском проспекте в Петербурге.

Девушка-курьер так стремилась вовремя доставить заказ, что не спасовала ни перед какими трудностями. После тщетных попыток перелезть через ограду – код от ворот ей по каким-то причинам не сообщили — она просто начала гнуть железные прутья ворот. И ей это удалось: она пролезла в дыру между ними, открыла дверь и забрала свой рюкзак с заказами.

Видео: Неизданное | Санкт-Петербург, ВК

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