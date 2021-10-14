В Минпромторге рассказали о проблемах с кислородом для больниц

Осенний рост заболеваемости COVID-19 в ряде регионов создает проблемы, в том числе из-за дефицита медицинского кислорода. Об этом проинформировали в Минпромторге России.

В министерстве уточнили, что проблемы в ряде регионов возникают даже несмотря на все предпринятые меры. Минпромторг ожидает «активной работы» по передаче кислорода от крупных компаний в пользу медучреждений.

РБК. — К сожалению, эти сложности в регионах нередко вызваны невысокими темпами вакцинации граждан, дефицитом емкостей для хранения и производства кислорода, дефицитом средств доставки, — процитировали пресс-службу Минпромторга России в

В июле министерством была создана группа по оперативной координации поставок медицинского кислорода. Она проводит ежедневный мониторинг обеспеченности субъектов. Имеющиеся дополнительные объемы группа перераспределяет в пользу регионов, где обнаружена дополнительная потребность в кислороде, отметили в агентстве.