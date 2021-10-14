Почти 84% ленинградцев считают необходимым экологическое образование

В Ленинградской области провели опрос, который показал, что абсолютное большинство жителей считают необходимым экологическое просвещение детей.

При этом, 33% родителей думают, что их ребенку было бы интересно посещать занятия в школьном лесничестве. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти.

Опрос об экологическом просвещении и организации экологических акций на территории Ленинградской области провела социологическая служба Центра управления региона. Опрос проводился среди пользователей социальных сетей старше 18 лет.

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Практически каждый второй из опрошенных (48%) знает о том, что в Ленинградской области ежегодно проводятся акции по посадке леса. 15% из числа респондентов, которые знают об акциях посадки леса в области, принимали в них участие. Каждый третий (38%) из числа тех респондентов, кто не участвовал в акциях по посадке леса, хотел бы стать участником.