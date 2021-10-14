Финляндия возобновит железнодорожное сообщение с Россией

Уже на следующей неделе Финляндия возобновляет железнодорожное сообщение с Россией. Однако пока речь идет не о туристических поездках.

Об этом стало известно в четверг, 14 октября. Первые составы будут курсировать уже на следующей неделе. В частности, речь идет о возобновлении работы железнодорожный КПП «Вайниккала» на границе с Россией.

Для пассажирского движения будет открыт пункт пропуска «Вайниккала». Правительство приняло решение, и оно вступит в силу 18 октября, — сообщили в МВД Финляндии.

Напомним, ограничения на посещение страны туристами продлили неделю назад. Тогда причина оставалась прежняя — низкий уровень вакцинации.