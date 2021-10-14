Под Всеволожском 4-летний ребенок травмировал руку, покатавшись на аттракционе

Следователи занимаются инцидентом, произошедшим в детском саду во Всеволожском районе. Из-за неисправности механизма пострадал ребенок.
По сообщению представителей ведомства, следователи узнали о произошедшем СМИ. В публикациях речь шла о 4-летнем ребенке, который травмировал руку во время катания в Кудрово. Как выяснилось, механизм был неисправен.
После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка, — говорится в сообщении.
Сейчас проводится доследственная проверка.
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