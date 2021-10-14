В понедельник, 11 октября, Александр Дрозденко подписал новое антиковидное постановление, которое добавило ряд ограничений в Ленинградской области.

В частности, с 15 ноября посетителям для входа в театры, кино, бассейны и фитнес-залы необходимо предоставить QR-код или отрицательный ПЦР-тест не больше 72 часов. Все ограничения распространяются только на тех, кто старше 18 лет.

Эксперты считают, что такие вынужденные жесткие меры оправданы – в Ленобласти зафиксирован рост внебольничных пневмоний. Кроме того, на сегодняшний день в «зеленой зоне» не осталось ни одного района.

«Решение, которое принято в Ленинградской области — разумное и оптимальное, чтобы сохранить работу учреждений и не привести к полному локдауну, как это было раньше», — отметил зампред правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти предприятия с непривитыми сотрудниками будут закрывать — вакцинированы должны быть 80% работников предприятий.