В петербургской квартире, куда полиция ехала разнимать драку, нашли почти 1 кг наркотиков

Двум приятелям, устроившим разборки, теперь придется объяснить не только причины конфликта, но и то, откуда в квартире, где они находились лежал 700 граммов запрещенного вещества.

Как стало известно ivbg.ru около 6 часов утра, 13 октября в полицию поступило информация о двух дебоширах в квартире дома по улице Главной. Мужчины что-то не поделили и выясняли отношения кулаками так громко, что соседи вызвали наряд.

По указанному адресу правоохранители задержали двух мужчин возрастом 31 и 35 лет. В ходе осмотра полиция нашла пакет c марихуаной весом более 700 граммов. Пока задержанные привлечены к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ (употребление наркотических средств). Однако вопрос о возбуждении уголовного дела все-таки рассмтривается.