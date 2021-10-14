Девушку, пропавшую 5 дней назад в Кудрово, нашли мертвой

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Ранее волонтеры-поисковики просили помощи в поисках 23-летней девушки, пропавшей 9 октября в Кудрово. Спустя 5 дней был задержан ее бывший сожитель, подозреваемый в расправе над девушкой.

4itd5qwOG8

О трагедии сообщает Следственный Комитет по Ленобласти вечером, 14 октября. Информация ведомству о пропаже Анастасии поступила только 13 октября.

Как отмечено в сообщении ведомства, разыскивали девушку в условиях неочевидности. Однако найти предполагаемого убийцу правоохранителям все-таки удалось. Им оказался бывший молодой человек погибшей.

Его мотивы сейчас выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Остальные подробности тяжкого преступления пока неизвестны.

Вам будет интересно
Девушку, пропавшую 5 дней назад в Кудрово, нашли мертвой убийство, розыск, пропал человек, Ленобласть
Под Всеволожском 4-летний ребенок травмировал руку, покатавшись на аттракционе
Следователи занимаются инцидентом, произошедшим в детском саду во Всеволожском районе. Из-за неисправности механизма пострадал ребенок. По сообщению представителей ведомства, следователи узнали...
14.10.2021 51
Автор