Девушку, пропавшую 5 дней назад в Кудрово, нашли мертвой

Ранее волонтеры-поисковики просили помощи в поисках 23-летней девушки, пропавшей 9 октября в Кудрово. Спустя 5 дней был задержан ее бывший сожитель, подозреваемый в расправе над девушкой.

О трагедии сообщает Следственный Комитет по Ленобласти вечером, 14 октября. Информация ведомству о пропаже Анастасии поступила только 13 октября.

Как отмечено в сообщении ведомства, разыскивали девушку в условиях неочевидности. Однако найти предполагаемого убийцу правоохранителям все-таки удалось. Им оказался бывший молодой человек погибшей.

Его мотивы сейчас выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Остальные подробности тяжкого преступления пока неизвестны.