«Она говорила о нём очень плохие вещи»: названа возможная причина расправы над 23-летней девушкой из Кудрово

Появились подробности недавней трагедии, произошедшей с 23-летней Анастасией Пикаловой из Кудрово. Коллега погибшей рассказала о ее взаимоотношениях с бывшим сожителем. Одной из причин убийства могло быть стремление задержанного забрать у нее ребенка.

О задержании 33-летнего бывшего сожителя девушки, пропавшей еще 9 октября, мы писали ранее. Сперва следователям он рассказывал про внезапное исчезновение Анастасии после их ссоры, а спустя время признался, что к ее пропаже он имеет непосредственное отношение — он задушил девушку, упаковал в мешок, набитый камнями и утопил.

Порталу 78 удалось взять небольшое интервью у бывшей коллеги несчастной девушки, после которого можно предположить возможные мотивы убийцы.

Собеседница рассказала, что двое старших детей Анастасии были от другого мужчины, а десять месяцев назад она родила от 33-летнего ныне задержанного нового парня. Он постоянно говорил, что хочет малыша, но у молодой пары родился недоношенный ребёнок, который позже умер.

После этого совместная жизнь стала рушиться. В итоге девушка взяла детей и съехала в съемную квартиру, а позже наняла платную няню. А ещё помогала сидеть с детьми мать, хотя отношения с ней были не лучшие, как показалось коллеге.

Она говорила о нём очень плохие вещи. Что он её бьёт — лично мне такого не говорила, но она сказала, что она к нему никогда не вернётся. И она мне такие вещи говорила, что я поняла, что он от неё хотел — он хотел от неё ребёнка. И последний месяц, наверное, он хотел отнять у неё ребёнка, вот что она мне говорила. Когда она съехала, он угрожал, что хочет ребёнка забрать — это её слова были, рассказала сотрудница салона красоты, где работала погибшая.

В последние дни жизни у Анастасии Пикаловой было нормальное настроение и ничего не предвещало беды — она готовилась ко дню рождения и «делала всякие процедуры», добавила бывшая коллега. В ноябре девушке должно было исполниться 24 года.