Москву и Петербург на ноябрьские праздники свяжут дополнительные поезда

В начале ноября направление «Санкт-Петербург — Москва» будут обслуживать дополнительные двухэтажные поезда.

Как сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги, с 1 по 6 ноября назначены четыре дополнительных поезда из Петербурга в Москву и обратно:

№ 25 «Смена-А.Бетанкур» отправление из Петербурга в 21:55, прибытие в Москву на станцию «Смена-А.Бетанкур» в 06:04 — 1,2,6 ноября;

№ 26 «Смена-А.Бетанкур» отправление из Москвы со станции в 21:50, прибытие в Петербург в 06:06 — 2,3,6 ноября;

№ 175 отправление из Петербурга в 09:20, прибытие в Москву в 17:30 — 3,6 ноября;

№ 176 отправление из Москвы в 10:53, прибытие в Петербург в 18:25 — 3,6 ноября.