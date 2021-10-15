Пропавший в Тверской области мужчина, может находиться в Ленобласти

О его местонахождении нет никакой информации с 10 сентября.
Ростом пропавший 175 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые.
Ранее поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги прошедшего месяца. В сентябре в «Лиза Алерт» поступило 487 сообщений о пропавших, из них больше половины – заблудившихся в лесу.
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14.10.2021 123