Пропавший в Тверской области мужчина, может находиться в Ленобласти

О его местонахождении нет никакой информации с 10 сентября.

Ростом пропавший 175 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые.

Ранее поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги прошедшего месяца. В сентябре в «Лиза Алерт» поступило 487 сообщений о пропавших, из них больше половины – заблудившихся в лесу.