Зима близко: на выходных в Ленобласти ожидается снег

Неблагоприятные погодные условия могут усложнить дорожную обстановку.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, на выходные в регионе ожидаются дожди, местами со снежной крупой и мокрым снегом.
Спасатели советуют быть особенно внимательными в непогоду, не парковать машины и не прятаться под ветхими объектами.
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15.10.2021 36