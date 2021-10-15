Зима близко: на выходных в Ленобласти ожидается снег

Неблагоприятные погодные условия могут усложнить дорожную обстановку.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, на выходные в регионе ожидаются дожди, местами со снежной крупой и мокрым снегом.

Спасатели советуют быть особенно внимательными в непогоду, не парковать машины и не прятаться под ветхими объектами.