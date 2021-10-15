Биржа труда Ленобласти помогает трудоустраиваться инвалидам

За 2021 год благодаря Бирже труда 462 ленинградца с ограниченными возможностями здоровья нашли работу.
Жители региона с ОВЗ трудоустраивались на такие должности как кассир, уборщик, делопроизводитель, главный бухгалтер, оператор конвейерной линии и другие. В рамках программы стимулирования работодателей на трудоустройство инвалидов на территории Ленобласти было создано 53 новых рабочих места.
Отметим, что работодатели могут получить до 500 тыс. рублей на компенсацию затрат по созданию рабочего места для людей с ОВЗ, а также компенсировать 50% затрат на выплату зарплаты трудоустроенному инвалиду и 100% назначенному наставнику инвалида 1 и 2 группы.
Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.
Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.