Биржа труда Ленобласти помогает трудоустраиваться инвалидам

За 2021 год благодаря Бирже труда 462 ленинградца с ограниченными возможностями здоровья нашли работу.

Жители региона с ОВЗ трудоустраивались на такие должности как кассир, уборщик, делопроизводитель, главный бухгалтер, оператор конвейерной линии и другие. В рамках программы стимулирования работодателей на трудоустройство инвалидов на территории Ленобласти было создано 53 новых рабочих места.

«Каждый вариант трудоустройства рассматривался индивидуально, в зависимости от особенностей здоровья конкретного человека, его опыта работы, образования и личных пожеланий. При необходимости оказывалась психологическая поддержка», — рассказали в ведомстве.

Отметим, что работодатели могут получить до 500 тыс. рублей на компенсацию затрат по созданию рабочего места для людей с ОВЗ, а также компенсировать 50% затрат на выплату зарплаты трудоустроенному инвалиду и 100% назначенному наставнику инвалида 1 и 2 группы.

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Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.