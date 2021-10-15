16 октября в Ленобласти ожидаются дожди со снежной крупой

В субботу, 16 октября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью, синоптики прогнозируют, дожди, местами ожидаются небольшие. Днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами со снежной крупой. Температура воздуха ночью +2…+7C°, днем +4…+9 C°. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.