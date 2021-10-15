Почти 200 кг «ширпотреба» пытались провезти двое мигрантов через Пулково

В багаже двух азербайджанцев таможенники нашли более 200 кг одежды из Турции. По словам мужчин, привезенные вещи предназначались для подарков друзьям.

Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

Об этом рассказали в Северо-Западном таможенном управлении в пятницу, 15 октября. Двое граждан Азербайджана прибыли в Петербург рейсом из Стамбула и выбрали, так называемый, «зеленый» коридор, намекая, что товаров, которые нужно декларировать, у них нет.

Однако проверка багажа показала обратное — в чемоданах были дубленки, мужская и женская одежда, обувь и головные уборы весом в 88 килограммов. Мужчина объяснил, что вещи купил в Турции в подарок для друзей, проживающих в России.

У второго пассажира багаж занимал шесть мест и весил 120 килограммов. В нем также были вещи из Турции — всего 300 штук.

Так как товар перемещался через таможенную границу с нарушениями и явно не предназначался для «подарков» или личного пользования, мужчинам грозит административная ответственность по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).

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