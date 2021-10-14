Инспектору Балтийской таможни грозит до 15 лет тюрьмы за взятку в 1,5 млн рублей

Кроме факта получения взятки бывший сотрудник таможни проходит фигурантом еще по четырем уголовным делам.
Об этом сообщают в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления вечером, 14 октября.
В марте 2021 года главный таможенный инспектор Балтийского таможенного поста совершил действия, которые создали угрозу работы таможенного органа. О каких конкретно действиях идет речь, в ведомстве не уточнили. Однако инспектора было решено уволить.
На этом разбирательства не закончились. В результате последующих следственных действий было выявлено систематическое получение взяток не чистым на руку инспектором. Деньги он получал от нескольких коммерческих организаций за беспрепятственное таможенное оформление товаров, ускорение сроков совершения таможенных операций и принятие решений о выпуске товаров для внутреннего потребления в обход закона.