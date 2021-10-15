Известен основной претендент на пост руководителя комитета образования Ленобласти

Стала известна кандидатура на должность руководителя в комитете общего и профессионального образования региона. В списке «фаворитов» действующая проректор Ленинградского областного института развития.

По данным портала 47news в правительстве Ленобласти, возможным председателем регионального комитета общего и профессионального образования станет Вероника Реброва.

Сейчас претендентка на высокий пост является доцентом кафедры дошкольного образования и проректором по развитию и экономике образовательных проектов. В учреждении она работает десять лет. У Вероники Ребровой внушительный послужной список — брала руководство в 11 проектах по повышению квалификации педагогов, опубликовала более 50 работ, в том числе в рецензируемых изданиях ВАК.

С 2014 года является депутатом совета депутатов Бугровского поселения. Как рассказали в 47news, сама Реброва свое возможное назначение комментировать отказалась.