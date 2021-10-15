Известен основной претендент на пост руководителя комитета образования Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Стала известна кандидатура на должность руководителя в комитете общего и профессионального образования региона. В списке «фаворитов»  действующая проректор Ленинградского областного института развития.

По данным портала 47news в правительстве Ленобласти, возможным председателем регионального комитета общего и профессионального образования станет Вероника Реброва.

Сейчас претендентка на высокий пост является доцентом кафедры дошкольного образования и проректором по развитию и экономике образовательных проектов. В учреждении она работает десять лет. У Вероники Ребровой внушительный послужной список — брала руководство в 11 проектах по повышению квалификации педагогов, опубликовала более 50 работ, в том числе в рецензируемых изданиях ВАК.

С 2014 года является депутатом совета депутатов Бугровского поселения. Как рассказали в 47news, сама Реброва свое возможное назначение комментировать отказалась.

Вам будет интересно
Известен основной претендент на пост руководителя комитета образования Ленобласти чиновники, сфера образования, Правительство Ленобласти, новые назанчения, Ленобласть
Прокуратура обязала правительство Ленобласти выделить ветерану деньги на получение квартиры
Ветерану Великой Отечественной войны из Ленобласти было отказано в получении законного жилья. Вмешательство региональной прокуратуры исправило несправедливость. Как указано в сообщении...
15.10.2021 51
Автор