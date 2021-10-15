Под Всеволожском тяжело пострадал 5-летний ребенок, свалившись в прикрытый фанерой люк

Доследственная проверка в отношении коммерческой организации и муниципального учреждения района переросла в уголовное дело. Халатность сотрудников привела к несчастному случаю.

О происшествии сообщают в пресс-службе СК по Ленинградской области вечером, 15 октября.

По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным ведомства, между коммерческой организацией и одним из муниципальных образований Всеволожского района было заключено соглашение, которое предполагало обслуживание отдельных объектов водоснабжения и водоотведения на их территории.

В один из таких объектов и провалился 5-летний ребенок. Несчастный случай произошел 21 сентября этого года. Ребенок, гулявший с бабушкой, отбежал от нее и прыгнул на лист фанеры, которым был прикрыт колодец. В результате падения несовершеннолетний получил серьезные травмы. Расследование уголовного дела продолжается.