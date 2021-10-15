Александр Бастрыкин проведет личный прием жителей Всеволожского района

Жители Всеволожского района Ленобласти смогут лично обратится к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Специальный прием назначен на 20 октября.

Причиной в ведомстве называют жалобы на работу районного отдела следственного комитета. Центральный аппарат поручено подготовить статистические данные работы отдела за последние пять лет и внимательно проанализировать обращения граждан района, поступающие в СК.

При выявлении случаев небрежного рассмотрения ранее поданных обращений граждан и волокиты будут применены самые жесткие меры, вплоть до увольнения следователей.

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Ранее во время приема граждан пенсионерка пожаловалась Бастрыкину на всеволожского следователя Владислава Мегрелова. Она заявила, что он не хочет принимать ее версию смерти сына. После этого глава СК поручил провести служебную проверку работы следователей и сделал Мегрелову такой публичный выговор, что тот попал в больницу.