Владимир Путин поучаствовал в первой цифровой переписи населения

В России 15 октября началась первая цифровая перепись населения. Участие в ней принял и президент Российской Федерации Владимир Путин.

Национальный лидер отметил важность масштабной статистической работы, поскольку, опираясь на полученные данные, страна сможет принимать более правильные решения в социально-значимых сферах страны.

Участие во Всероссийской переписи населения Владимир Путин принял онлайн. И акцентировал внимание на том, что это не «не формальное дело».

Перепись населения стартовала также и в Ленинградской области. Она продлится до 14 ноября.

В современной истории России это уже третья перепись: до этого они проводились в 2002 и 2010 годах.