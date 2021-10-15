МЧС сообщает о надвигающейся предштормовой ситуации в городе и его окрестностях.
Оперативная информация об этом представлена на сайте ГУ МЧС по Ленинградской области. Около 21:00, 15 октября порывы ветра достигнут 18 м/с. Направление урагана будет юго-западным.
Ведомство просит жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности.
Вам будет интересно
В субботу, 16 октября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью, синоптики прогнозируют, дожди, местами ожидаются небольшие. Днем в большинстве...
15.10.2021 136