Через несколько часов петербуржцев ждет «ураган» — ветер разгонится до 18 м/с

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: kpq.com

МЧС сообщает о надвигающейся предштормовой ситуации в городе и его окрестностях.

Оперативная информация об этом представлена на сайте ГУ МЧС по Ленинградской области. Около 21:00, 15 октября порывы ветра достигнут 18 м/с. Направление урагана будет юго-западным.

Ведомство просит жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности.

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15.10.2021 136
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