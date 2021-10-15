Движение по КАД полностью перекроют для проведения следственных действий

В субботу, 16 октября, на Кольцевой автодороге Петербурга временно перекроют движение автотранспорта.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 16 октября с 7:00 до 7:20 движение будет полностью перекрыто на 20-м километре внутреннего кольца на участке между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса. Там будут проводить следственные действия по уголовному делу 2020 года. В феврале там произошло серьезное ДТП со смертельным исходом.

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Для обеспечения безопасности водителей привлекут патрульные экипажи ГИБДД для регулировки движения.