Британский депутат погиб от ножевых ранений в ходе встречи с избирателями

Резонансное преступление произошло в Великобритании. Там 25-летний мужчина напал на парламентария с ножом. От полученных травм он скончался.

Информацию об этом передает ТАСС вечером, 15 октября.

Депутат правящей Консервативной партии Дэвид Амесс погиб после нападения на него с ножом в ходе встречи с избирателями в церкви города Ли-он-Си в южной части Англии.

«К сожалению, мужчина умер», — переедают правоохранительные органы Великобритании.

Сотрудники полиции уточнили, что напавший с ножом на депутата 25-летний мужчина уже задержан. Его мотивы пока не раскрываются.

Последний раз подобный резонансный случай в стране произошел в 2016 году. Тогда депутат от оппозиционной Лейбористской партии Джо Кокс, выступавшая за сохранение членства Соединенного Королевства в Евросоюзе, была убита сторонником ультраправых взглядов, сообщает ТАСС.