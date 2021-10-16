Ночные пункты обогрева запускаются в Санкт-Петербурге

В запуске пунктов обогрева участвует «Ночлежка».

По информации телеграм-канала Питерская Булка, первый пункт уже открылся в Гавани Васильевского острова по адресу Шкиперский проток, 18/16.

Отмечается, что второй пункт открывается в субботу, 16 октября. Он будет расположен по адресу ул. Политехническая, 11. Рядом с этим пунктом будет работать душ и прачечная.

В обогреваемой палатке может переночевать любой человек без документов с 20:00 до 08:00.