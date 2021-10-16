«Тропический дом» заработал в Ленинградском зоопарке — видео

Посетители могут окунуться в атмосферу тропиков.
По информации пресс-службы Ленинградского зоопарка, любители экваториальных лесов могут побывать в них в Санкт-Петербурге.
В зоопарке начал работу павильон «Тропический дом». В нем можно погрузиться в атмосферу джунглей. В павильоне можно понаблюдать за жизнью обезьян, ленивцев, попугаев и других тропических животных. Также в доме есть экзотические растения, цветы.
Работает павильон ежедневно с 11:00 до 17:45. В нем работают все ограничения по коронавирусу, что и основном зоопарке.
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14.10.2021 144