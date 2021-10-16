Школьник попал в реанимацию после прогулки по заводу в Санкт-Петербурге

Мальчик сорвался с 10-метровой высоты.

По информации экстренных служб, 13-летний подросток решил прогуляться по территории заброшенного завода «Красный треугольник».

Во время прогулки мальчик сорвался и упал с 10-метровой высоты, после чего был экстренно госпитализирован.

Отмечается, что ребенок было доставлен в больницу с множественными травмами различной степени тяжести.

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В настоящее время он пребывает в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.