Первый снег был замечен в Сосновом Бору

Трассы вокруг города стали скользкими и на них произошли первые аварии.
В сообществе Мой Сосновый Бор появились фотографии первого снега в этом районе.
По словам автора поста один автомобиль уже лежит в кювете. Причиной ДТП стала скользкая трасса.
Комментаторы просят водителей быть осторожными и готовыми к таким погодным условиям.
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15.10.2021 186