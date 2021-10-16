Первый снег был замечен в Сосновом Бору

Автор: Александр Селиванов
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Трассы вокруг города стали скользкими и на них произошли первые аварии.

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Источник: vk.com/sosnovy_bor

В сообществе Мой Сосновый Бор появились фотографии первого снега в этом районе.

По словам автора поста один автомобиль уже лежит в кювете. Причиной ДТП стала скользкая трасса.

Комментаторы просят водителей быть осторожными и готовыми к таким погодным условиям.

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15.10.2021 186
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