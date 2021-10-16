Первый снег был замечен в Сосновом Бору

Трассы вокруг города стали скользкими и на них произошли первые аварии.

В сообществе Мой Сосновый Бор появились фотографии первого снега в этом районе.

По словам автора поста один автомобиль уже лежит в кювете. Причиной ДТП стала скользкая трасса.

Комментаторы просят водителей быть осторожными и готовыми к таким погодным условиям.