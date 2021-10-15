«Вадик умер, а тут никого нет»: в первоуральской больнице в пустом отделении умер пациент

В интернете появилось видео из медучреждения Первоуральска, где никто из персонала не пришел на помощь умирающему пациенту. Сосед умершего по палате ходил по пустым коридорам и кричал о помощи.

Жуткое видео из больницы № 3 в Первоуральске облетело весь интернет. На нем пациент ходит по коридорам и кричит о помощи, так как в его палате умер коронавирусный больной. Однако в медучреждении стояла гробовая тишина, а врачи будто испарились.

«Вадик умер, я ору на всю больницу. Тут никого нет», — говорит автор ролика.

Перед смертью мужчина задыхался и его сосед по палате хотел помочь, параллельно пытаясь докричаться до врачей, но никто так и не пришел. По словам очевидца, медики ему сказали «держать язык за зубами», но информация о жутком инциденте уже дошла до Минздрава Свердловской области. Ведомство начало проверку.