Петербург «наймет» роботов для проверки QR-кодов о вакцинации

Ресторанная сфера крупных городов России обзаведется роботами для проверки QR-кодов привитых и переболевших коронавирусом россиян. Ноу-хау не обошло стороной и Петербург.

Как сообщают РИА Новости, компания Промобот представила первого робота для проверки QR-кодов в заведениях общепита. Робот сможет перемещаться у входа в помещение и общаться с посетителями.

Устройство оснащено сканером для считывания QR-кодов и сканером паспорта, а также интегрировано с сервисом «Госуслуг». Именно благодаря этому появилась возможность сверки QR-кода и проверки подлинности паспорта или другого документа, — рассказали разработчики.

Роботы с таким функционалом уже скоро появятся в ресторанах Москвы, Петербурга и Перми. В Северной столице такой «сотрудник» впервые появится в сети «Гуси». Подобными роботами планируется впоследствии обеспечить аэропорты и учебные заведения.