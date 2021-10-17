В России изменились правила вывоза детей за рубеж

Теперь один из родителей сможет запретить вывозить своих детей за границу, а МВД будет уведомлять другого родителя о подобном запрете.

Информацию об этом передают РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ МВД РФ, вступивший в силу 17 октября 2021 года.

Теперь родители или законные представители ребенка, несогласные с его выездом за рубеж, сможет указать, запрещает ли он выезд в конкретную страну, страны или во все страны в целом, а также на конкретные даты или до достижения ребенком 18-летия. Ранее заявители могли указать, например, страны и периоды, куда и когда ребенка можно было вывозить, но не обратное.

Документ также будет регламентировать отзыв заявления о несогласии на выезд, в предыдущем регламенте ведомства же его не было вовсе. Для отзыва своего несогласия нужно прийти в территориальный орган МВД или посольство, если человек находится не в России.

По новым правилам законный представитель, заявивший о запрете вывоза ребенка из России, сможет вывозить ребенка за рубеж, но в том случае, если является гражданином России. Если он иностранец, то ребенок не сможет выехать из страны.