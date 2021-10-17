Поезд сбил коляску с младенцем в Тосненском районе. Мать ребенка была в наушниках

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Жуткая трагедия произошла на железнодорожной станции Поповка в Тосненском районе. В коляске находилась 11-месячная девочка.

dvlLFSyVIos
Фото: ПДН НА ТРАНСПОРТЕ (УТ МВД России по СЗФО)

Об этом сообщают в группе ПДН НА ТРАНСПОРТЕ (УТ МВД России по СЗФО).

Высокоскоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с младенцем. Мама ребенка переходила через пути по специальному переходу, но на запрещающий сигнал светофора ,находясь при этом в наушниках. Сигналов приближающегося поезда она не слышала.

Женщину потоком воздуха откинуло, а удар пришелся на коляску. Ребенка откинуло в канаву, откуда ее достал прохожий. Сразу после этого младенца доставили в Колпинскую детскую городскую больницу, где врачи диагностировали у ребенка множественные переломы костей черепа, разрывы внутренних органов и промежности.

Реанимационные действия оказались безрезультатны. Спустя час девочка умерла.

Вам будет интересно
Поезд сбил коляску с младенцем в Тосненском районе. Мать ребенка была в наушниках трагедия, Тосненский район, сбил коляску, Сапсан, погиб ребенок
"Она говорила о нём очень плохие вещи": названа возможная причина расправы над 23-летней девушкой из Кудрово
Появились подробности недавней трагедии, произошедшей с 23-летней Анастасией Пикаловой из Кудрово. Коллега погибшей рассказала о ее взаимоотношениях с бывшим сожителем....
14.10.2021 363
Автор