Поезд сбил коляску с младенцем в Тосненском районе. Мать ребенка была в наушниках

Жуткая трагедия произошла на железнодорожной станции Поповка в Тосненском районе. В коляске находилась 11-месячная девочка.

Об этом сообщают в группе ПДН НА ТРАНСПОРТЕ (УТ МВД России по СЗФО).

Высокоскоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с младенцем. Мама ребенка переходила через пути по специальному переходу, но на запрещающий сигнал светофора ,находясь при этом в наушниках. Сигналов приближающегося поезда она не слышала.

Женщину потоком воздуха откинуло, а удар пришелся на коляску. Ребенка откинуло в канаву, откуда ее достал прохожий. Сразу после этого младенца доставили в Колпинскую детскую городскую больницу, где врачи диагностировали у ребенка множественные переломы костей черепа, разрывы внутренних органов и промежности.

Реанимационные действия оказались безрезультатны. Спустя час девочка умерла.