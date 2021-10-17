Фото: в Петербурге ветер свалил светофор на проезжавший авто

Очевидец поделился кадром досадной ситуации, произошедшей с автолюбителем из Петербурга.

О происшествии рассказали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 17 октября. ДТП произошло на перекрёстке Культуры и Луначарского в Петербурге.

На кадре недоумевающий мужчина стоит возле своего помятого авто и кому-то звонит. Вероятно, в профильные службы. Предполагаем, что важный дорожный объект должен быть рассчитан на подобные нагрузки, но раз он свалился, вполне вероятно, что причина ДТП кроется в халатности дорожных служб.

Профильные ведомства пока не комментировали данный инцидент. Предварительно известно, что пострадавших нет.