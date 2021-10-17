Четверо граждан России были найдены мертвыми в Албании

Посольство РФ в Тиране подтвердило факт гибели четырех россиян в отеле в Албании.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение дипмиссии, размещенном в воскресенье в Telegram-канале МИД России.

Посольство России в Албании подтверждает факт гибели четырех российских граждан (Наталия Буренкова, Сергей Буренков, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов) в отеле в районе г. Кавая. Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян. Родственники погибших извещены. Предстоит репатриация тел на родину, — сообщили в диппредставительстве.

Погибших нашли вечером, 15 октября в сауне отеля в деревне Керрет. Предварительно известно, что российские туристы задохнулись. Также в СМИ появилась информация о том, что погибшими оказались члены одной семьи.