Девушку из Соснового Бора похитили в Ростове. За нее требуют выкуп в 200 тысяч рублей

В полицию обратилась мать пропавшей 24-летней девушки. В случае, если деньги не будут переведены, похитители угрожают убить пропавшую.

Злоумышленники требуют 200 тысяч рублей от родственников похищенной девушки. Об этом пишут Невские новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщение о похищении поступило в полицию 15 октября. Мать девушки рассказала, что дочь сама позвонила ей и рассказала о случившемся. Неизвестные ей люди заперли похищенную в незнакомом помещении и требуют 200 тысяч рублей.

При этом, преступники угрожают родственникам похищенной, что убьют ее, если они не увидят деньги. Обстоятельства происшествия выясняются.