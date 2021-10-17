Девушку из Соснового Бора похитили в Ростове. За нее требуют выкуп в 200 тысяч рублей

В полицию обратилась мать пропавшей 24-летней девушки. В случае, если деньги не будут переведены, похитители угрожают убить пропавшую.
Злоумышленники требуют 200 тысяч рублей от родственников похищенной девушки. Об этом пишут Невские новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сообщение о похищении поступило в полицию 15 октября. Мать девушки рассказала, что дочь сама позвонила ей и рассказала о случившемся. Неизвестные ей люди заперли похищенную в незнакомом помещении и требуют 200 тысяч рублей.
При этом, преступники угрожают родственникам похищенной, что убьют ее, если они не увидят деньги. Обстоятельства происшествия выясняются.
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