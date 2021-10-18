Росстат сообщил о рекордном росте цен на овсяные хлопья

Росстат сообщил о рекордном росте цен на хлопья для овсянки. В частности, в августе стоимость в рознице поставляла до 80,5 рубля за килограмм, а в сентябре снова зафиксировано подорожание: до 80,9 рубля.

Как пишет РБК, стоимость геркулеса перешла за отметку в 80 рублей – это произошло впервые с 2000 года. При этом вырос в цене не только сам геркулес, но и овсяная каша в магазинах, включая хлопья быстрого приготовления.

Представитель торговой сети «Лента» уточнил, что в текущем году поставщики решили поднять цены на овсяные хлопья в пределах 20% в сравнении с прошлым годом.

Также подорожала и гречка. Эксперты называют одну из причин: засуха, которая пришла в регионы Поволжья и Урала. Вместе с этим, как отметили в НСА, объективных причин для дефицита гречки в России нет.