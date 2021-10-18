В природном заказнике в Лужского района открылась экологическая тропа

В государственном природном заказнике «Шалово-Перечицкий» открылась первая на территории района экологическая тропа «Лесные дали».

Протяженность пешего маршрута составляет 11,8 км. Свое начало он берет около озера Торошино, проходит через озеро Черное и реку Луга. На протяжении всего пути для посетителей тропы установлены информационные щиты, предусмотрены пять беседок, а на берегу озера Черное обустроена смотровая площадка.

«Лесные дали» стала 28-й экологической тропой на особо охраняемой природной территории (ООПТ) и 30-й экотропой региона. Всего де по программе «47 гарантий» в Ленобласти должно быть создано 47 экскурсионных маршрутов, некоторые из которых будут снабжены аудиогидами. Ознакомится со всеми особо охраняемым природным территориям можно на сайте.

«Шалово-Перечицкий» заказник основан в 1976 году. Его площадь — 5942,8 га. Растительность на большей части территории представлена сосновыми лесами, ельники занимают небольшие площади, также распространены широколиственные леса. В заказнике обитают: белый аист, перепел, серая куропатка, удод, сизоворонка, заяц-русак, кабан, косуля и четыре вида летучих мышей.