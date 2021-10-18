За отсутствие договоров на вывоз мусора предпринимателям Ленобласти грозит штраф до 250 000 рублей

Юрлица, пользующиеся придомовыми площадками для своих отходов, должны иметь договор на вывоз мусора. За соблюдением правила следит Ленобласть

«Прошло достаточно времени с начала обновления системы по обращению с отходами в регионе, чтобы все юридические лица успели официально заключить соответствующие договоры, тем, кто этого еще не сделал, хочу напомнить об ответственности», ― сообщил вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин.

Для заключения договора достаточно отправить заявку на адрес профильного комитета (waste@lenreg.ru). Сведения о юридических лицах, уже заключивших такие договоры, должны быть внесены в региональный Кадастр отходов.

Напомним, что юрлицам, не заключившим договор, грозит штраф 250 000 рублей, ИП — до 50 000 рублей, либо приостановление деятельности до 90 суток.