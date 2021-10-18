Актриса Театра на Васильевском получила приз за лучшую женскую роль на фестивале в Испании

На Фестивале российского кино и культуры «SOL Russian Film Festival» Светлана Щедрина получила приз за лучшую женскую роль в фильме «Кроличья лапа».

«Я получала призы за театральные работы, но за работу в кино ― это моя первая награда. Поэтому она для меня особенная. Но награда не только моя. Это колоссальная работа всей команды. И режиссера, Нана Джорджадзе, без которой ничего бы не было, мы с ней очень тесно взаимодействовали на площадке. И партнеров, и автора сценария, и продюсеров», ― поделилась Светлана Щедрина.