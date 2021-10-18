«Неделя без турникетов»: предприятия Ленобласти открыли свои двери для школьников

В акции приняли участие 4543 тысячи школьников, 284 студента и 43 клиента Биржи труда, которые находятся в поиске работы.

Традиционная Всероссийская акция прошла с 11 по 17 октября. В Детской поликлинике города Пикалево старшая медсестра рассказала ребятам о работе и познакомила с устройством поликлиники. А старшеклассники Киришей посетили 58 пожарно-спасательную часть ФГКУ 28 отряд ФПС по Ленинградской области. Южнокорейская компания «Йура Корпорейшн РУС» в Ивангороде устроила экскурсию по производству автомобильной электропроводки.

Всего же в этом году в акции приняли участие несколько десятков предприятий региона, среди них ― «Кингисеппский машиностроительный завод», «ЛСР», «Невский судостроительно-судоремонтный завод», Ленинградская АЭС и другие.

«Неделя без турникетов» это ежегодная всероссийская акция (проводится в третью неделю апреля и октября), которая представляет собой один из элементов широкомасштабного профориентационного проекта «Работай в России!».