В Лодейнопольском районе обнаружили останки и личные вещи десяти краснофлотцев

В Ленобласти поисковики нашли останки еще десяти солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Имена двоих удалось установить.

Останки солдат из третьей бригады Краснознамённого Балтийского флота были обнаружены на бывшей линии обороны противника. У семи оказались медальоны с заполненными бланками-вкладышами. По ним удалось установить, что краснофлотцы без вести пропали 6 октября 1941 года.

Еще один медальон сейчас находится на экспертизе, как и найденные личные вещи солдат: солдатский котелок, кружка, кожаные ремни, мундштук, подсумки, наручные командирские часы, перьевая ручка, карандаши, перочинный нож, принадлежности для бритья и сложенная лента с морской бескозырки.

Ранее в Выборгском районе перезахоронили останки 66 красноармейцев, героически павших во времена Советско-Финляндской войны.