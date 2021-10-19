Путин предложил выплачивать семьям на Дальнем Востоке миллион рублей за третьего ребенка

Президент России дал поручение рассмотреть вопрос о единовременной выплате на сумму 1 млн рублей при рождении третьего и последующих детей.

Денежное довольствие, если оно будет утверждено, можно будет потратить на покупку жилья в ДФО. Предложение ввести выплату впервые было озвучено на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Так, полномочный представитель главы государства в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что у десяти из 11 субъектов региона уровень бюджетного обеспечения ниже среднефедерального. Он попросил заимствовать опыт Сахалинского края по выплате на 3-го ребенка на всю территорию ДФО. Программа функционирует с 2014 года, и Сахалин смог увеличить коэффициент рождаемости.

Глава Минфина России Антон Силуанов ранее заявлял, что все соцвыплаты и маткапитал будут индексироваться в соответствии с фактической инфляцией. Такую задачу перед Кабмином поставил Владимир Путин.