Дожди с мокрым снегом ожидаются в Санкт-Петербурге во вторник

Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, Санкт-Петербург остается в тылу европейского циклона.
Отмечается, что местами в городе ожидаются кратковременные дожди с мокрым снегом.
Температура воздуха составит 2-4 градуса, по области — 0-5 градусов. Порывы северо-западного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.
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18.10.2021 121