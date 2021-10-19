Дожди с мокрым снегом ожидаются в Санкт-Петербурге во вторник

Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, Санкт-Петербург остается в тылу европейского циклона.

Отмечается, что местами в городе ожидаются кратковременные дожди с мокрым снегом.

Температура воздуха составит 2-4 градуса, по области — 0-5 градусов. Порывы северо-западного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.