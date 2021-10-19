В Ленобласти задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы четыре года назад

Во Всеволожском районе Ленобласти 18 октября полиция задержала подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Инцидент произошел еще в 2017 году.

Установлено, что в период с 1 июня по 10 июля 2017 года неработающий житель садоводства Лемболово СТ «Балтиец», применив физическую силу, изнасиловал школьницу. Злоумышленнику тогда было 35 лет, его жертве — 11.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Ранее он в поле зрения полиции не попадал.