В Ленобласти задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы четыре года назад

Во Всеволожском районе Ленобласти 18 октября полиция задержала подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Инцидент произошел еще в 2017 году.
Установлено, что в период с 1 июня по 10 июля 2017 года неработающий житель садоводства Лемболово СТ «Балтиец», применив физическую силу, изнасиловал школьницу. Злоумышленнику тогда было 35 лет, его жертве — 11.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Ранее он в поле зрения полиции не попадал.
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