В России за сутки от коронавируса умерли 1 015 человек. Это максимум с начала пандемии

В России за прошедшие сутки умерло максимальное число пациентов с коронавирусом с начала пандемии — 1 015 человек, сообщает оперативный штаб. Днем ранее этот показатель составлял 998.

За весь период в России зафиксировано 225 325 летальных исходов. Всего в стране с начала пандемии выявили 8 060 752 случая заражения коронавирусом, а выздоровели 7 040 481 человек.

В Ленобласти за последние сутки коронавирус обнаружили у 303 человек.

Ранее Дрозденко поручил усилить контроль за соблюдением антикоронавирусных мер. Напомним, с 15 ноября посетителям для входа в театры, кино, бассейны и фитнес-залы необходимо предоставить QR-код или отрицательный ПЦР-тест не больше 72 часов.