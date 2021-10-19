Мамы из Ленобласти готовятся к турниру по футболу

Многодетные мамы из Гатчины, Всеволожска, Отрадного и Никольского готовится к турниру по футболу среди любительских женских команд

23 октября на манеже футбольного клуба «Жемчужина» в городе Никольское встретятся команды мам из Ленобласти, Колпино, Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Начало матча в 11.00

Проект Автономная некоммерческая организация «Ленинградская семья» реализуется на средства гранта Губернатора 47 региона.

Ранее сборная России по борьбе заняла первое место на Чемпионате мира по общему числу медалей. Также команда из Ленобласти выиграла Первенство СЗФО по спортивной гимнастике