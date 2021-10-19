В сквере Гатчины появился арт-объект из бывшего в употреблении материала – фото

Двухуровневая башня, круглый стол для переговоров на свежем воздухе, лежаки, конструкции и клумбы построены из бывшего в употреблении и переработанного материала.

Фото: пресс-служба ГУ «Ленстройтрест»

Таким образом инициаторы проекта хотели продемонстрировать, что из отработанного материала можно сделать интересную, креативную и экологичную зону.

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Созданием арт-объекта занимались ГК «Ленстройтрест» и движение «Раздельный сбор в Гатчине» в рамках фестиваля «Зеленый город 2021».